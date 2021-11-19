Косачев возглавит Совет по межнациональным отношениям при Совфеде

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев возглавит Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при верхней палате парламента. Сенаторы приняли такое решение на заседании 19 ноября.

Ранее эту должность занимал первый вице-спикер СФ Андрей Турчак.

"По взаимной договоренности мы предлагаем рассмотреть возможность возглавить совет Косачеву Константину Иосифовичу", - сообщил глава Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

В свою очередь, председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что сенатор готов с энтузиазмом выполнять работу по данному направлению.