В мире
19.11.2021 11:13
Текст: Юрий Сизов

Макей: Для Беларуси неприемлемы попытки внести раскол в диаспору за рубежом

Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА

Против любых попыток внести раскол в диаспору соотечественников за пределами исторической родины высказался глава внешнеполитического ведомства РБ Владимир Макей, выступая в пятницу на заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья.

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости
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Отметив, что формат подобных встреч в белорусском МИДе уже стал уже традиционным, министр на этот раз обратил внимание на целый ряд обстоятельств и событий, которые придают очередному заседанию особый смысл и звучание. По его словам, это, в том числе, и те вызовы, с которыми столкнулась республика после президентских выборов в августе прошлого года: "Политическое и экономическое давление на Беларусь, санкции против государства".

К сожалению, констатировал министр, "мы видим усилия отдельных деятелей внести раскол в белорусскую диаспору, настроить белорусов зарубежья против государства, один против одного. Такой подход для нас неприемлем", - заявил он, подчеркнув, что в Минске нацелены выработать новые решения для поддержки инициатив белорусов зарубежья.

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