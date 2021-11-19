Мишустин: Приложение "Путешествуй без COVID-19" доказало востребованность

Мобильное приложение "Путешествуй без COVID-19" доказало свою востребованность, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Путешествовать стало удобнее, а главное - безопаснее. У приложения уже более миллиона пользователей, и идет работа над расширением его возможностей и географии", - сказал он, выступая на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

Сейчас в проекте участвуют государства Евразийского экономического союза и СНГ. "Рассчитываем, что будут подключаться и другие страны. Сейчас, когда уровень заболеваемости по-прежнему высокий, необходимо создавать условия для безопасного пассажирского сообщения", - подчеркнул Мишустин.