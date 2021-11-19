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19.11.2021,  
09:51
Текст:  Светлана Цыганкова

На новом корвете "Резкий" начались швартовные испытания

Фото: Объединенная судостроительная корпорация Фото: Объединенная судостроительная корпорация
Фото: Объединенная судостроительная корпорация

На четвертом серийном многоцелевом сторожевом корабле проекта 20380 "Резкий" начались швартовые испытания. Все системы и оборудование корвета подготовили к началу испытаний. Приняты все виды электропитания на главные распределительные щиты.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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Швартовые испытания пройдут на сдаточной базе Амурского судостроительного завода, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, сообщает пресс-служба ОСК. Акваторию завода в Комсомольске-на-Амуре транспортно-спусковой плавучий док "Зея" с корветом на борту покинул 5 октября. В последней декаде этого же месяца "Зея" благополучно добралась до сдаточной базы. Она прошла более тысячи километров по Амуру и Татарскому проливу до Японского моря.

Для проведения испытаний и пуско-наладочных работ сформирована и сдаточная команда специалистов предприятия и заказчика. Ответственный сдатчик корвета Ражден Бараташвили отметил, что работы на корабле идут в соответствии с графиками строительства. Планируется передать "Резкий" министерству обороны РФ в будущем году.

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