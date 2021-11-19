Настоящий "Опустошитель": зарубежный дебют Ми-28НЭ прошел успешно

Дебют экспортного варианта ударного вертолета Ми-28Н на оружейной выставке Dubai Airshow-2021 прошел успешно. Иностранные военные эксперты с восторгом отозвались о машине и отметили высокий боевой потенциал "Ночного охотника".

"Россия входит в число очень немногих стран, которые разрабатывают и производят специализированные ударные вертолеты. Этот круг становится все уже, так как с точки зрения огневой мощи и защиты только американский AH-64 Apache может сравниться с Ми-28НЭ и Ка-52Э", - отмечает издание Arabian Defence.

Кстати, именно за обширный арсенал Ми-28НЭ в НАТО назвали Havoc - "Опустошитель".

"Ми-28НЭ обладают мощным арсеналом, который включает в себя автоматические 30-мм пушки, три типа противотанковых ракет с дальностью действия 6 и 10 км, управляемые авиабомбы класса "воздух-ракета" и авиабомбы весом до 500 кг", - восхищается портал Indomiliter.

Дабы показать все возможности "Ночного охотника" в действии российские пилоты подготовили большую программу летного пилотажа на малых высотах. Под управлением Героя России Сергея Баркова вертолет Ми-28НЭ продемонстрировал боевые развороты, пикирования, полет хвостом вперед, горки, зависание и набор высоты с вращением.

Однако наибольшее впечатление на иностранцев произвела защищенность и живучесть вертолета, который, как отметили эксперты, прошел испытание в небе Сирии.

"Лопасти несущего винта "Ночного охотника" способны выдержать попадание 30-мм снаряда. На нем можно летать с одним двигателем, если другой поврежден. "Ночной охотник" отличается высокой живучестью. Передние и боковые стекла кабины бронированы. Кабина Ми-28НЭ защищена керамической броней", - отмечает издание.

"Ми-28НЭ также оснащен многоциклонными пылезащитными устройствами с новым принципом очистки воздуха и высокой эффективностью удаления пыли из воздуха, подаваемого в двигатели во время руления, взлета, посадки и зависания над пыльными участками. Это имеет особое значение для африканских стран", - резюмирует достоинства вертолета African Military Blog.