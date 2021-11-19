Названа причина отключения от сети первого энергоблока БелАЭС

Хорошо известную профессионалам идиому, утверждающую, что "дьявол кроется в деталях", подтвердил в пятницу и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Он пояснил, что отключение 17 ноября от сети первого энергоблока БелАЭС было вызвано "одним некорректным сигналом". Это было уже повторное срабатывание аварийной защиты на АЭС за последние четыре месяца.

Первенец атомной энергетики в Островце министр назвал "масштабным и современным объектом, на котором установлено высокотехнологичное оборудование". Управление всеми процессами, работой оборудования осуществляется мощнейшей автоматизированной системой, которая в постоянном режиме обеспечивает обработку одновременно большого массива данных, тысячи импульсов, поступающих с датчиков оборудования.

В данном случае, пояснил Каранкевич, "поступил один некорректный сигнал, который привел к срабатыванию автоматической системы защиты, и блок был отключен от сети". Правда, добавил глава энергетического ведомства, по результатам диагностики "все технологические системы и оборудование находятся в работоспособном состоянии. Замечаний нет".

По его словам, в четверг после согласования с Госатомнадзором начались пусковые операции по выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень с последующим увеличением мощности. "В ближайшее время энергоблок будет включен в сеть", - заверил министр.

Местные обозреватели констатируют, что первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему в ноябре 2020 года уже выработал 4,6 млрд кВт.ч электроэнергии. По данным министерства, это позволило заместить около 1,3 млрд куб.м природного газа.

А с учетом предстоящего ввода в будущем году в эксплуатацию второго энергоблока общий объем производства электрической энергии в РБ может составить порядка 18,5 млрд кВт.ч в год со сроком эксплуатации 60 лет.

Остается напомнить, что для строительства АЭС в Гродненской области был выбран российский проект "АЭС-2006" нового поколения 3+. Он соответствует международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ и отличается повышенными характеристиками безопасности. А всего в сооружении БелАЭС в Островце приняло участие около 40 строительных организаций.