Названы пять новых способов уничтожения авианосцев ВМС США

Как пишет 19FortyFive, серьезную опасность для американских авианосцев представляют подводные беспилотники. В отличие от обычных субмарин, они могут длительное время ожидать приближения авианосца и начинать атаку при его обнаружении. При этом подводные дроны, в отличие от экипажей подлодок, не беспокоятся о своей возможной гибели.
"Подводные беспилотные аппараты, имеющие небольшое количество вооружения, способны работать автономно в заданных условиях и могут стать серьезной проблемой для авианосцев", - говорится в публикации.
Боевые БПЛА тоже весьма опасны. Они обладают необходимой гибкостью, чтобы пробиться сквозь защиту ПВО, поскольку в данном случае также нет необходимости беспокоиться о выживании летчиков. Дроны могут применять оружие на различных дистанциях, а затем сближаться с целью и использовать себя для нанесения смертельного удара. "Нет ничего опаснее робота, которому нечего терять", - пишет 19FortyFive.
Ощутимый урон способны нанести и кибератаки, ведь в авианосных группах используются сложные компьютерные системы. При этом можно выявить местоположение авианосца, эффективно "ослепить" его, затруднить выполнение миссии, вывести из строя ключевые системы и нейтрализовать защиту.
Еще одна серьезная угроза - это гиперзвуковое оружие. Гиперзвуковые ракеты могут быстро приближаться к цели по непредсказуемой траектории, что затрудняет защиту от них. "Они сочетают в себе опасность баллистических и крылатых ракет и только за счет одной только кинетической энергии могут нанести серьезный ущерб авианосцу", - отмечает автор материала.
Также 19FortyFive предупреждает об опасности систем орбитальной бомбардировки для авианосцев. Спутники, использующие в качестве снарядов вольфрамовые боеприпасы, могут идентифицировать авианосцы и атаковать их. Даже с помощью кинетической энергии с орбиты можно нанести сильный удар по наземной цели, потопив авианосец или сделав его бесполезным.