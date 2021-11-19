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19.11.2021,  
11:15
Текст:  Михаил Русин

Названы пять новых способов уничтожения авианосцев ВМС США

В США проанализировали новые угрозы для авианосцев. По мнению экспертов, они могут поставить под сомнение целесообразность использования этого вида вооружения, которым гордятся США.
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org

Как пишет 19FortyFive, серьезную опасность для американских авианосцев представляют подводные беспилотники. В отличие от обычных субмарин, они могут длительное время ожидать приближения авианосца и начинать атаку при его обнаружении. При этом подводные дроны, в отличие от экипажей подлодок, не беспокоятся о своей возможной гибели.

"Подводные беспилотные аппараты, имеющие небольшое количество вооружения, способны работать автономно в заданных условиях и могут стать серьезной проблемой для авианосцев", - говорится в публикации.

Боевые БПЛА тоже весьма опасны. Они обладают необходимой гибкостью, чтобы пробиться сквозь защиту ПВО, поскольку в данном случае также нет необходимости беспокоиться о выживании летчиков. Дроны могут применять оружие на различных дистанциях, а затем сближаться с целью и использовать себя для нанесения смертельного удара. "Нет ничего опаснее робота, которому нечего терять", - пишет 19FortyFive.

Ощутимый урон способны нанести и кибератаки, ведь в авианосных группах используются сложные компьютерные системы. При этом можно выявить местоположение авианосца, эффективно "ослепить" его, затруднить выполнение миссии, вывести из строя ключевые системы и нейтрализовать защиту.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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Еще одна серьезная угроза - это гиперзвуковое оружие. Гиперзвуковые ракеты могут быстро приближаться к цели по непредсказуемой траектории, что затрудняет защиту от них. "Они сочетают в себе опасность баллистических и крылатых ракет и только за счет одной только кинетической энергии могут нанести серьезный ущерб авианосцу", - отмечает автор материала.

Также 19FortyFive предупреждает об опасности систем орбитальной бомбардировки для авианосцев. Спутники, использующие в качестве снарядов вольфрамовые боеприпасы, могут идентифицировать авианосцы и атаковать их. Даже с помощью кинетической энергии с орбиты можно нанести сильный удар по наземной цели, потопив авианосец или сделав его бесполезным.

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