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19.11.2021 18:03
Рубрика: Легковые авто

Москва встала в 9-балльных пробках

Текст: Ирина Огилько

Столичный трафик движения оценивается в 9 баллов порталом "Яндекс.Карты".

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: воздушный шар сел на шоссе и устроил пробку

Наихудшая ситуация внутри Бульварного кольца, здесь по пальцам можно пересчитать улицы которые "едут". Не лучше ситуация и на востоке города, где значительные затруднения на шоссе Энтузиастов и на Щелковском шоссе.

Плотно едут МКАД, ТТК, наибольшие пробки на юге и юго-востоке этих трасс.

Заторы на проспекте Мира и его продолжении - Ярославском шоссе, плотное движение на Рязанском проспекте, Носовихинском шоссе. Скорость не выше 10 км/ч на проспекте Маршала Жукова, Ленинском проспекте, Киевском и Ленинградском шоссе.

К слову, пока выезды из города почти свободны, основные заторы в сторону области на проспекте Маршала Жукова и Ленинградском проспекте.

По прогнозу специалистов "Яндекса" уже в 19:00 дорожная ситуация станет лучше.