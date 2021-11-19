Москва встала в 9-балльных пробках

Столичный трафик движения оценивается в 9 баллов порталом "Яндекс.Карты".

Наихудшая ситуация внутри Бульварного кольца, здесь по пальцам можно пересчитать улицы которые "едут". Не лучше ситуация и на востоке города, где значительные затруднения на шоссе Энтузиастов и на Щелковском шоссе.

Плотно едут МКАД, ТТК, наибольшие пробки на юге и юго-востоке этих трасс.

Заторы на проспекте Мира и его продолжении - Ярославском шоссе, плотное движение на Рязанском проспекте, Носовихинском шоссе. Скорость не выше 10 км/ч на проспекте Маршала Жукова, Ленинском проспекте, Киевском и Ленинградском шоссе.

К слову, пока выезды из города почти свободны, основные заторы в сторону области на проспекте Маршала Жукова и Ленинградском проспекте.

По прогнозу специалистов "Яндекса" уже в 19:00 дорожная ситуация станет лучше.