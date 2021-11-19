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19.11.2021 12:21
Рубрика: Культура

Наталья Сергунина: Завтра в столице - день открытых дверей в культурных центрах и библиотеках

Текст: Любовь Проценко

Акция "Единый день открытых дверей" пройдет в Москве 20 ноября с десяти утра до восьми вечера. Ее проведут 163 библиотеки и 82 культурных центра. Москвичи смогут узнать о книжных новинках, побывать на концертах и лекциях, а также посмотреть спектакли. Все мероприятия проводятся бесплатно с соблюдением действующих санитарных мер. Посетить их можно по предварительной регистрации. Участникам необходимо носить маски и держать социальную дистанцию. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала на портале mos.ru:

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"Программу подготовили 245 библиотек и культурных центров. В каждом районе москвичи смогут посетить специальные мероприятия. Выбрать есть из чего: мастер-классы, лекции, интерактивные игры, конкурсы, встречи с детскими писателями и многое другое. День открытых дверей проводится с 2017 года. Это помогает горожанам узнать о работе центров, подобрать подходящие занятия для себя и своих детей".

Просветителям также расскажут о работе местных секций и кружков. У них будет возможность пообщаться с их руководителями и задать им интересующие вопросы, а после - записаться в понравившуюся студию и приступить к занятиям уже в текущем сезоне.

О том, как создают современные веб-комиксы, например, можно узнать в Доме культуры "Нагатино" (Судостроительная улица, дом 31, корпус 1). В 11 часов здесь начнется мастер-класс "Мой комикс-портрет". Его проведет художник-дизайнер Ольга Быстрова. Она расскажет о разработке персонажей, познакомит участников с творчеством популярных художников и стилями рисования. Мастер-класс предназначен для детей старше шести лет. Записаться на него можно по ссылке.

Познакомиться с творчеством французского художника Анри Матисса приглашает культурный центр "Строгино" (улица Маршала Катукова, дом 8). В 12 часов для детей старше 12 лет проведут интерактивную игру "Волшебные цвета Анри Матисса". Участники узнают больше о стиле, в котором работал художник, и вместе создадут коллаж по мотивам его картин. Зарегистрироваться на мероприятие можно по этой ссылке.

Научиться азам конструирования и робототехники предлагает культурный центр "Внуково" (улица Большая Внуковская, дом 6). Для детей от шести лет здесь приготовили несколько мастер-классов. В час дня здесь начнется урок по созданию робота-динозавра. Зарегистрироваться на него можно по ссылке. Также в культурном центре "Внуково" пройдет мастер-класс под названием "Погружение в 3D". В пять часов участникам расскажут о технологии 3D-печати и помогут создать 3D-макет любимого героя или игрушки. Регистрация доступна по ссылке.

Любителей спорта ждут в культурном центре "Марьина Роща" (улица Октябрьская, дом 58) на занятии для взрослых по тхэквондо. Тренер международного класса Олесь Жуков расскажет об этом виде боевого искусства и продемонстрирует несколько базовых приемов. Мастер-класс предназначен для участников старше 18 лет. Он начнется в 14:30. Регистрация по телефону: +7 495 127-71-55.

Полюбоваться великолепными старинными интерьерами можно во время экскурсии по главному зданию Дома культуры "Гайдаровец" (улица Земляной Вал, дом 27, строение 3). Он располагается в усадьбе Толстого - Борисовских, которую построили в 1773 году по заказу полковника Василия Толстого. Здание особняка обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. По одной из легенд, осенью 1812 года с балкона этой усадьбы император Наполеон I Бонапарт наблюдал за пожаром в Москве. Также дом известен тем, что в нем выросла мать поэта Федора Тютчева и жил богатый заводчик Никанор Борисовский, прозванный сахарным королем. Экскурсия начнется в пять часов. Минимальный возраст участников - 16 лет. Регистрация доступна по ссылке.

Наталья Сергунина: На московском портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций

Юных любителей русских народных сказок ждут в Доме культуры "Гагаринец" (улица Матвеевская, дом 18, корпус 1). В пять часов им покажут интерактивный спектакль в жанре театра теней "Три медведя". Зрители познакомятся с девочкой Машей, которая расскажет о том, как побывала в доме медведей и какой поучительный урок получила. Также дети узнают, что может понадобиться для домашнего спектакля. Возрастных ограничений нет. Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: +7 495 441-23-44.

Расписание "Единого дня открытых дверей" можно найти на официальном сайте ГБУК "Мосразвитие".

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