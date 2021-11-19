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19.11.2021 15:15
Рубрика: Экономика

Петр Бирюков: Парк коммунальной техники готов к работе в зимний период

Текст: Ирина Огилько

Весь парк столичной коммунальной техники полностью готов к работе в зимний период, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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В пятницу он принял участие в общегородском смотре техники, сил и средств, который проходил на 139 автомобильных базах коммунальных служб.

"В пятницу мы провели смотр коммунальной техники, проверили ее готовность к началу зимнего сезона, - отметил Петр Бирюков. - В общей сложности будет задействовано более 19 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники, этих ресурсов достаточно для того, чтобы обеспечить уборку города".

Проверяли технику специальные комиссии, они дали оценку работоспособности оборудования и инструментов аварийных бригад и кровельщиков.

"У сотрудников, которые будут задействованы в зимней уборке, проверено наличие спецодежды, удостоверений и необходимой аттестации, - подчеркнул Петр Бирюков. - Отдельно проинспектирована готовность 56 снегосплавных пунктов, общая мощность которых позволит утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки".

Фото: iStock
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Напомним, что в начале ноября коммунальная техника была переведена на зимний режим работы.

Расконсервировали технику, которая используется только зимой, - линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

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