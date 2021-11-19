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19.11.2021 13:55
Рубрика: Происшествия

По Костромой наказали бездомного, избившего настоятеля монастыря

Текст: Татьяна Ткачёва

Десять суток ареста назначили мужчине, который обматерил и побил игумена монастыря в Чухломском районе Костромской области.

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Как сообщили в Чухломском районном суде, нарушитель общественного порядка не имеет определенного места жительства. Находясь на территории Авраамиево-Городецкого монастыря, мужчина кричал и нецензурно бранил настоятеля, а также ударил его. Инцидент с побоями разобрали отдельно - в мировом суде. Суд же районный рассмотрел дело о мелком хулиганстве.

Подсудимый полностью признал вину и объяснил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, хотел выразить недовольство тем, что игумен редко проводит службы.

В течение года бездомный уже пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

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