Под Владимиром арестован обвиняемый в двойном убийстве

Житель города Коврова Владимирской области, обвиняемый в жестоком убийстве двух женщин, заключен под стражу.

Преступление, в котором уже сознался 22-летний молодой человек, было совершено 15 ноября. Следствие выяснило, что в этот день мужчина явился в гости к 42-летней знакомой, с которой позднее вступил в конфликт, нанеся женщине около 18 ударов ножом по голове и телу. К несчастью, в это время домой вернулась дочь погибшей. Чтобы она не кричала, гость убил и ее. Эксперты насчитали на теле 22-летней девушки 38 ножевых ранений.

Убийство было раскрыто по горячим следам, однако подозреваемый попытался скрыться. Его задержали в Волгоградской области сотрудники ДПС и 18 ноября доставили в следственный отдел СУ СК РФ в Коврове.

- В ходе допроса вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. Пояснить свои цели и мотивы не смог, - сообщила официальный представитель регионального следственного управления СК РФ Мария Серова.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.