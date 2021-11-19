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19.11.2021 18:23
Рубрика: Происшествия

Под Владимиром утонули трое детей

Текст: Элина Труханова (Владимир)

Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту гибели в водоеме трех школьников. Трагедия произошла в поселке Анопино Гусь-Хрустального района.

В Тюменской области в результате ДТП отец и сын утонули в кювете

- Установлено, что 19 ноября на берегу водоема обнаружены тела трех несовершеннолетних - двух мальчиков и девочки 8 и 9 лет с признаками утопления, - сообщает надзорное ведомство.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники, педагоги и одноклассники погибших.

Прокуратура также намерена дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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