Под Владимиром утонули трое детей

Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту гибели в водоеме трех школьников. Трагедия произошла в поселке Анопино Гусь-Хрустального района.

- Установлено, что 19 ноября на берегу водоема обнаружены тела трех несовершеннолетних - двух мальчиков и девочки 8 и 9 лет с признаками утопления, - сообщает надзорное ведомство.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники, педагоги и одноклассники погибших.

Прокуратура также намерена дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.