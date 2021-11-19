Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова находится в коме

56-летняя советская, российская певица, актриса и телеведущая Марина Хлебникова, пострадавшая во время пожара у себя дома в Москве, находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ имени Склифосовского. "Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате", - рассказали в медицинском учреждении.

При этом, по данным Mash, у Хлебниковой ожоги более 50% тела, специалисты были вынуждены ввести артистку в искусственную, медикаментозную кому. По информации ресурса, у певицы пострадали кожа на лице, туловище и верхние дыхательные пути. Хлебникова находится на ИВЛ с вазопрессорной поддержкой.

Также ресурс сообщает, что, "по предварительным данным", в крови певицы обнаружен алкоголь.

Делать прогнозы относительно выздоровления артистки "медики отказываются", подытоживает издание.