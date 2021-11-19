В ЧАО возбудили уголовное дело о краже топлива на 1,25 млн рублей

В Чукотском автономном округе по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела о кражах муниципального имущества в крупном и особо крупном размерах (статья 158 УК РФ). Были выявлены несколько фактов хищения горюче-смазочных материалов, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Так, в декабре 2020 года неустановленные лица похитили дизельное топливо "Арктическое" объемом четыре тысячи литров. Это произошло на территории производственного комплекса муниципального предприятия СХП "Чаунское" Ущерб оценивается в 279 тысяч рублей.

В октябре 2021 года на предприятии произошло хищение 18 тысяч литров этого же топлива. Ущерб составил один миллион 250 тысяч рублей.