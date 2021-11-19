В Приамурье грузовик столкнулся с локомотивом, есть пострадавший

В Амурской области произошло ДТП с участием локомотива и грузового автомобиля "Урал". В результате аварии пострадал машинист поезда.

Авария случилась около 14:00 по местному времени на железнодорожном переезде на станции Гонжа Магдагачинского района.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Урал" выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом", - рассказали корреспонденту "РГ" в УМВД по Амурской области.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.