В Перми стартовал форум "ЖКХ - новое качество. Муниципальная повестка"

В работе форума принимают участие специалисты из Перми, депутаты разных уровней власти, специалисты из Москвы, Республики Татарстан, Дальнего востока, председатели многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК и СК Перми, представители муниципальных образований Пермского края, экспертного и научного сообщества в сфере ЖКХ, а также руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Одним из модераторов пленарного заседания стал глава администрации Кировского района Михаил Борисов.

18 ноября, в первый день форума, сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства приняли участие в третьем "Всероссийском тотальном диктанте по ЖКХ" на знание законодательных основ жилищно-коммунального хозяйства. Эта образовательная акция, призванная привлечь внимание к проблемам в сфере ЖКХ. Ее суть - добровольное бесплатное тестирование для всех желающих. Цель диктанта - популяризация знаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг.

19 ноября, во второй день форума, состоялось пленарное заседание, в котором принял участие глава Перми Алексей Дёмкин.

- 75 процентов обращений жителей так или иначе связаны с вопросами в сфере ЖКХ. Это тарифы, содержание домов и дворов, качество предоставляемых услуг. На сегодняшних панельных сессиях будут затронуты все эти вопросы, а в дальнейшем результаты этих обсуждений могут войти в основу готовящихся законопроектов по улучшению качества жизни, - отметил глава Перми Алексей Дёмкин.

Фото: Администрация Перми

В пленарном заседании приняли участие также главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин, депутат Государственной думы Игорь Шубин. Участники обсудили стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Также заявлены темы для дискуссий - ЖКХ страны и региона: новые условия развития, новые цели и задачи развития отрасли в свете актуализации национальных проектов и реализации национального плана по восстановлению экономики, повышение уровня самостоятельности собственников жилья и ответственности обслуживающих организаций - приоритет городской политики, цифровизация отрасли как повышение доверия граждан.

На площадках форума участники поговорят об обустройстве детских спортивных и игровых площадок, состоятся блиц-дискуссии: "Качественное управление многоквартирным домом", "Жилье и капитальный ремонт". "Ресурсоснабжение и энергосбережение". Итогом мероприятия станет традиционная резолюция участников форума.