В Перми стартовал форум "ЖКХ - новое качество. Муниципальная повестка"

Новости

Умерла актриса из фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова 13:46
Посольство Словении сообщило о возобновлении выдачи виз россиянам 13:44
Песков назвал нелепым проект резолюции конгрессменов США о Путине 13:38
Работавшие без направления службы занятости сироты будут получать пособия 13:37
Кравцов: В регионах появятся штабы, где учителя смогут рассказать о нуждах школ 13:33
Эксперт объяснил, как исключить несоответствие цен на ценниках и чеках 13:32
Сенаторы одобрили закон об изменении ротации госслужащих 13:27
МВД: Число аварий с детьми снизилось, но их тяжесть выросла 13:19
Путин получил приглашение на открытие зимних Олимпийских Игр в КНР 13:15
На Кубани ввели QR-код для посещения ТРЦ и заведений общепита 13:01
Названа причина отключения от сети первого энергоблока БелАЭС 12:32
ФАС обсуждает с АЗС дополнительные меры по снижению цен на топливо 12:24
Косачев возглавит Совет по межнациональным отношениям при Совфеде 12:15
"Алиса" научилась озвучивать книги 12:03
На перегоняемые за пределы России машины будет проще оформить документы 11:54
В Минздраве назвали условие для сокращения младенческой смертности 11:53
Аналитики назвали самую популярную в России социальную сеть 11:53
В Роструде рассказали, какие трудовые вопросы чаще волнуют работников 11:46
В Минске 65 человек признаны потерпевшими от произвола польских военных 11:41
В Казани умерла одна из отравившихся метанолом студенток 11:39
Мишустин: Граждане ЕАЭС получат равные возможности при обращении за займами 11:33
Мишустин высказался за равный доступ граждан стран ЕАЭС к безопасным лекарствам 11:23
Поветкин получил награду от WBC 11:14
Макей: Для Беларуси неприемлемы попытки внести раскол в диаспору за рубежом 11:13
Мишустин: Приложение "Путешествуй без COVID-19" доказало востребованность 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
Минэкономразвития предложило способ борьбы с телефонным мошенничеством
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
19.11.2021 13:00

В Перми стартовал форум "ЖКХ - новое качество. Муниципальная повестка"

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В работе форума принимают участие специалисты из Перми, депутаты разных уровней власти, специалисты из Москвы, Республики Татарстан, Дальнего востока, председатели многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК и СК Перми, представители муниципальных образований Пермского края, экспертного и научного сообщества в сфере ЖКХ, а также руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Одним из модераторов пленарного заседания стал глава администрации Кировского района Михаил Борисов.
Фото: Администрация Перми Фото: Администрация Перми
Фото: Администрация Перми

18 ноября, в первый день форума, сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства приняли участие в третьем "Всероссийском тотальном диктанте по ЖКХ" на знание законодательных основ жилищно-коммунального хозяйства. Эта образовательная акция, призванная привлечь внимание к проблемам в сфере ЖКХ. Ее суть - добровольное бесплатное тестирование для всех желающих. Цель диктанта - популяризация знаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг.

19 ноября, во второй день форума, состоялось пленарное заседание, в котором принял участие глава Перми Алексей Дёмкин.

- 75 процентов обращений жителей так или иначе связаны с вопросами в сфере ЖКХ. Это тарифы, содержание домов и дворов, качество предоставляемых услуг. На сегодняшних панельных сессиях будут затронуты все эти вопросы, а в дальнейшем результаты этих обсуждений могут войти в основу готовящихся законопроектов по улучшению качества жизни, - отметил глава Перми Алексей Дёмкин.

Фото: Администрация Перми

В пленарном заседании приняли участие также главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин, депутат Государственной думы Игорь Шубин. Участники обсудили стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Также заявлены темы для дискуссий - ЖКХ страны и региона: новые условия развития, новые цели и задачи развития отрасли в свете актуализации национальных проектов и реализации национального плана по восстановлению экономики, повышение уровня самостоятельности собственников жилья и ответственности обслуживающих организаций - приоритет городской политики, цифровизация отрасли как повышение доверия граждан.

На площадках форума участники поговорят об обустройстве детских спортивных и игровых площадок, состоятся блиц-дискуссии: "Качественное управление многоквартирным домом", "Жилье и капитальный ремонт". "Ресурсоснабжение и энергосбережение". Итогом мероприятия станет традиционная резолюция участников форума.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Пермский край. Новое время

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 37 156 случаев COVID-19 в 85 регионах
На повышение МРОТ и прожиточного минимума выделят 30 млрд рублей
Мишустин: Приложение "Путешествуй без COVID-19" доказало востребованность
Самолеты Минобороны доставили в Россию эвакуированных из Афганистана граждан
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг