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19.11.2021 03:00

Кемеровчанам предложили льготную ипотеку по новой жилищной программе

В Кузбассе начала действовать новая жилищная программа. По ней можно получить льготные займы на новостройки от 2,95 процента при поддержке регионального бюджета (постановление правительства Кузбасса от 19.07.2021 №433). По итогам отбора организаций к работе по выдаче таких займов кузбассовцам приступило АИЖК Кузбасса.
Фото: https://aigk-ko.ru/ Фото: https://aigk-ko.ru/
Фото: https://aigk-ko.ru/

Оформить льготную ипотеку могут граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий (имеющие в собственности менее 14 кв. метров жилья на одного члена семьи), относящиеся к одной из категорий: многодетные семьи; молодые семьи; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; ветераны и инвалиды боевых действий (граждане, предусмотренные статьями 3 и 4 Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ "О ветеранах"); работники государственных или муниципальных образовательных организаций, организаций здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

Участники программы могут приобрести квартиру в многоквартирном доме на первичном рынке жилья, сроком до 30 лет, ставка будет действовать на весь срок кредитования. Кроме того, специализированный застройщик "Фонд Развития Жилищного Строительства Кузбасса" для участников программы дополнительно снижает стоимость квартиры. Обязательным является наличие первоначального взноса - от 15 процентов от стоимости жилья, на эти цели может быть направлен материнский капитал.

Более подробно узнать о программе можно в офисе АИЖК Кузбасса: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 51, тел. (3842) 900-550.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова

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