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19.11.2021 02:15

ООО "Транснефть - Восток" выполнило реконструкцию системы электрохимзащиты

ООО "Транснефть - Восток" завершило работы по реконструкции системы электрохимзащиты (ЭХЗ) участка первой очереди трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 от НПС-2 до НПС-7 протяженностью 430 км).
Фото: ООО "Транснефть - Восток" Фото: ООО "Транснефть - Восток"
Фото: ООО "Транснефть - Восток"

Мероприятия проводились на территории Иркутской области с февраля в рамках программы технического перевооружения развития и капитального ремонта объектов. Цель - обеспечение дополнительной защиты нефтепровода от коррозии.

В скважины глубиной от 10 до 20 метров специалисты установили 56 комплектных глубинных анодных заземлителей, 136 стоек контрольно-измерительных пунктов, более 150 медносульфатных электродов сравнения. Для контроля внутренних процессов в грунте оборудованы датчики скорости коррозии - стационарные устройства, которые позволяют диагностировать коррозионную устойчивость трубы. С целью защиты кожухов на пересечениях с автомобильными и железными дорогами выполнили монтаж свыше 200 магниевых протекторов, которые переключают на себя процесс коррозийные процессы с трубы.

Электрохимическая защита - активный вид катодной защиты нефтепроводов. Эффективно используется на объектах ООО "Транснефть - Восток" с целью обеспечения высокого уровня промышленной и экологической безопасности объектов производственной инфраструктуры.

Больше официальной информации - на сайте.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ООО "Транснефть - Восток"

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