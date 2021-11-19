Глава РАН рассказал детям поморов о том, почему молчит Вселенная

Сегодня мировая научная общественность отмечает 310-летие Михаила Ломоносова. В Архангельской области день рождения Ломоносова всегда отмечают, как праздник, а юбилейные мероприятия здесь продолжаются всю неделю.

Впервые в столице Поморья на выездное заседание собрался президиум Российской академии наук во главе с президентом РАН Александром Сергеевым. Сегодня академики возложили цветы к памятнику Михаилу Ломоносову в Архангельске, а вчера цвет российской науки побывал в Холмогорском районе, в родном селе гения.

Расположено оно в дельте Северной Двины на Курострове - сюда президента РАН и его коллег доставил последний в этом году рейс паромной переправы. Александр Сергеев считает, что малая родина Ломоносова должна стать своего рода меккой для мировой научной общественности. Здесь, в маленькой сельской школе, академик РАН провел урок для старшеклассников и ответил на все их вопросы.

К примеру, рассказал детям о культурном коде: по словам Александра Сергеева, этот код существует помимо биологического и передается только через воспитание, поэтому сегодня так нужны люди, которые занимаются гуманитарными профессиями. Вместе со школьниками Александр Сергеев рассуждал также о том, почему молчит Вселенная:

- Последние открытия говорят об экзопланетах, которые двигаются и вращаются вокруг своих звезд, как Земля вращается вокруг Солнца. Исследовано их состояние, атмосфера. Обнаружено больше пяти тысяч таких планет в ближней окружности к нам, внутри нашей галактики. Во многих из них условия для существования жизни очень напоминают те, что есть на Земле, и там могла зародиться жизнь. Поэтому высокомерно считать себя единственной цивилизацией в этой Вселенной, и еще более высокомерно - считать себя самой развитой цивилизацией.

В этот же день ученые увидели сельскую церковь, на строительство которой собирал деньги отец "помора в кафтане" - Василий Дорофеевич. Ломоносовы, кстати, сдали тогда самую большую сумму - десять рублей, что в XVIII веке равнялось жалованию чиновника за несколько месяцев.

В косторезном училище села для представителей РАН провели мастер класс резьбы по кости, а вечером в Холмогорах академики, читавшие лекции в ведущих университетах мира, приняли участие в малых Ломоносовских чтениях и выступили перед земляками Михаила Васильевича:

- Я никогда даже не представлял, что смогу выступить на родине Ломоносова, - признался академик РАН Виктор Руденко. Он рассказал о новых формах гражданского участия в современном мире. А с докладом о работе над словарем языка Ломоносова выступил Академик Николай Казанский, научный руководитель института лингвистических исследований РАН.

Но самой захватывающей частью чтений стал телемост, связавший Холмогоры с Центром ускорительной физики США. Земляки Ломоносова смогли стать свидетелями эксперимента по повторению открытия Ломоносовым атмосферы Венеры.

Дело в том, что ученые ХХI века пытались оспорить факт этого открытия, утверждая, что из-за примитивной техники Михаил Васильевич не мог увидеть светящийся ореол Венеры. Исследователи в США и России доказали, что это было возможно, повторив эксперимент в тех же условиях:

- Ломоносов - настоящий гений. Он понимал эти явления очень хорошо. Используемый им метод сегодня можно применить при изучении экзопланет, которые находятся вне солнечной системы, - рассказал северянам директор Центра ускорительной физики Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми в США, почетный член Ломоносовского фонда Владимир Шильцев. И продемонстрировал в прямом эфире все детали эксперимента.

- Нам всем очень важно учиться у нашего великого земляка. Свои достижения Михаил Ломоносов старался обратить на службу интересам Отечества и российского народа. Он вполне мог заниматься наукой в Европе, где постигал науки, но предпочел вернуться на родину, чтобы принести пользу своей стране. И это пример для сегодняшних поколений, - отметила вице-президент Ломоносовского фонда Екатерина Прокопьева.