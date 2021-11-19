Петербурженке выдали 475 тысяч рублей пенсии купюрами "банка приколов"

В Петербурге пенсионерка накопила полмиллиона рублей билетами "банка приколов". Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 90-летней женщине приносили пенсию на дом. По всей вероятности, купюры подменил курьер.

Факт обмана вскрылся, когда пенсионерка отправилась в магазин за продуктами, взяв с собой банкноту в пять тысяч рублей.

- При оплате товара выяснилось, что купюра не настоящая, а является так называемым билетом "банка приколов", - рассказали в главке. - Вернувшись домой, женщина решила повнимательнее рассмотреть остальные купюры накопленной пенсии в общей сумме 475 тысяч рублей. Оказалось, что оставшиеся 95 купюр достоинством 5 000 рублей также являются билетами "банка приколов".

Как доказательство, что пенсия была получена на дому, у пострадавшей остались на руках 13 квитанций. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "мошенничество". Курьера ищут.