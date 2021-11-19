После распития неизвестной жидкости в Новороссийске погибли двое мужчин

В Новороссийске сотрудники следственного управления СКР по Кубани устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин и госпитализации женщины после употребления неизвестной жидкости. Об этом в пятницу вечером сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Как выяснилось, эта трагедия произошла в приморском городе 16 ноября. По предварительным данным следствия, трое местных жителей обнаружили в мусорном контейнере пятилитровую бутылку с неизвестной жидкостью и употребили ее дома у одного из них.

Но после резкого ухудшения самочувствия всех троих новороссийцев к ним была вызвана "скорая помощь". Медики зафиксировали смерть одного из мужчин на месте происшествия, а второй пострадавший скончался в местной больнице. В этой же клинике врачи сейчас борются за жизнь третьей пострадавшей.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, для установления причины смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.