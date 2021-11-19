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19.11.2021 17:01

"Россети Кубань" направили 3 млрд рублей на ремонтную кампанию в 2021 году

Компания "Россети Кубань" направила на финансирование ремонтной кампании в 2021 году более 3 миллиардов рублей. Мероприятия для подготовки электрических сетей "Россети Кубань" к надежной работе в осенне-зимний период (ОЗП) выполнены в полном объеме, а по некоторым показателям превышают 100 процентов.
Фото: ПАО "Россети Кубань" Фото: ПАО "Россети Кубань"
Фото: ПАО "Россети Кубань"

"Россети Кубань" получили паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов. Решение о готовности субъектов электроэнергетики оформлено соответствующим приказом министерства энергетики России от 3 ноября 2021 года.

Для надежного электроснабжения потребителей в период максимальных нагрузок на территории Краснодарского края и Республики Адыгея "Россети Кубань" провели ремонт 11 силовых трансформаторов на крупных питающих центрах региона, свыше 10 тысяч километров воздушных линий электропередачи, 1,8 тысячи трансформаторных подстанций, расчищено 1,5 тысячи гектаров просек воздушных ЛЭП, заменено более шести тысяч опор. На 100 процентов сформирован аварийный запас. Подготовлены 392 аварийно-восстановительные бригады. Это порядка 1800 человек производственного персонала и 715 единиц спецтехники. В резерве находятся 109 источников электроснабжения общей мощностью 12,6 МВт.

Компания "Россети Кубань" отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу "Россети". В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи - более 90 тысяч километров. Площадь обслуживаемой территории - 83,8 тысячи квадратных километров с населением более 6 миллионов человек.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Кубань"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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