В порту Новороссийска при обрушении скалы погиб экскаваторщик

ЧП, в котором погиб рабочий, произошло при строительстве системы измерения количества и показателей качества нефти морского терминала в порту Новороссийска.

Как выяснилось, трагический инцидент, о котором стало известно в пятницу, произошел два дня назад. По информации пресс-службы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), ООО "Велесстрой" (фирма является генеральным подрядчиком проекта) вело работы по рыхлению скального грунта экскаватором с применением гидромолота для устройства подпорной стенки.

Однако на объекте неожиданно произошло обрушение массива скалы откоса. В результате этого крушения под завалом оказался экскаватор компании "АвтоСпецСтрой", которую генподрядчик привлек к работам. Во время происшествия экскаваторщик находился внутри кабины машины.

Сюда сразу прибыли бригады спасателей, врачи "скорой помощи и сотрудники медицинского пункта подрядчика. На объекте оперативно приступили к разбору скальной породы и извлечения попавшего под завал рабочего.

Однако, как рассказали в пресс-службе КТК, после завершения спасательных работ бригада "скорой помощи" констатировала факт смерти пострадавшего".

На место происшествия были вызваны представители Следственного комитета РФ.

- В соответствии с законодательными требованиями подрядчиком инициирована подготовка уведомлений о случившемся государственных органов, - говорится в сообщении КТК. - Причины, повлекшие трагическое происшествие, устанавливаются.