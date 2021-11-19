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19.11.2021 18:19
Рубрика: Власть

В Севастополе кафе и ресторанам разрешат работать по ночам

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В пятницу, 26 ноября, в Севастополе будет снят запрет на работу общепита по ночам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев сегодня на заседании регионального антиковидного штаба.

Фото: Скриншот с видео пресс-службы Черноморского флота
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- Снимем режим "ночного времени" с пятницы следующей недели, - сказал Развожаев. - Важно при этом соблюдать режим QR-кодов в заведениях общепита, контроль будет серьезным.

Губернатор отметил, что послабление может быть отменено, если в кафе и ресторанах не будут выполнять противоэпидемические требования.

В Севастополе также ослабят и некоторые другие антикоронавирусные ограничения. С понедельника, 22 ноября, возобновят работу спортивные секции, кружки и учреждения дополнительного образования. А театры и кинотеатры смогут заполнять залы на 70 процентов вместо 50.

Решения приняты на фоне стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в регионе.

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