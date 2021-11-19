В Волгограде группа неизвестных ворвалась в здание Роспотребнадзора

В Волгограде организованная группа неизвестных людей ворвалась в здание регионального управления Роспотребнадзора. Парализовав на некоторое время работу учреждения, неизвестные покинули здание, их сейчас разыскивает полиция.

Как сообщают РИА Новости, инцидент произошел в разгар рабочего дня. Неизвестные, не обращая внимания на закрытый турникет и вахтершу, прошли в кабинет к главе Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольге Зубаревой.

Тогда охранник здания нажала "тревожную кнопку" и вызвала наряд Росгвардии. Однако к прибытию правоохранителей группа скрылась. Работники полиции устанавливают личности участников инцидента. Работа учреждения возобновлена в полном объеме.