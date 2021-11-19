Суд заочно арестовал аудитора Елену Лоссь, обвиняемую в мошенничестве

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Лоссь на два месяца с момента фактического задержания либо с момента передачи правоохранительным органам. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

По ее словам, Лоссь обвиняется в покушении на мошенничество и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, аудитор скрылась за границей и объявлена в международный розыск.

Как писал "Коммерсант", от действий Лоссь и других фигурантов дела пострадали дочь Валентины Терешковой, а также сенатор Дмитрий Савельев. У них аудитор, по данным издания, пыталась похитить компанию "Фармсервис", которая занимается производством пробиотиков, а также товарные знаки наиболее популярных продуктов, включая "Бифидок". Известно также, что компания Елены Лоссь "РСМ-Русь" работала с Ростехом, Почтой России и Россетями.