Умерла актриса из фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова

Скончалась советская, российская актриса театра и кино Нина Федоровна Агапова. Заслуженной артистке России, известной по десяткам прославленных лент, было 95 лет. Печальную новость сообщил только что на Facebook режиссер Сергей Капков.

"Умерла Нина Федоровна Агапова. Сегодня. Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для ее шарма", - сказано в некрологе.

"Нина Фёдоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай - это ее компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова", - рассказывает Капков.

Нина Агапова родилась в Москве в 1926 году. Отец умер в августе 1945-го от туберкулеза. В пятнадцать лет поступила в Русский народный хор под руководством Яркова. Выступала на Дальнем Востоке, в Азии, в Крыму, на Карельском фронте.

Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии в 1951-м - мастерская Юткевича и Ромма. Актриса Театра-студии киноактера - в 1951-1990 годах, с 1997 года служила в Московской драматической труппе "Блуждающие звезды".

Сниматься начала в 50-х, на счету - более ста ролей: "Мертвые души" Трауберга, "Дайте жалобную книгу", "Щит и меч" (Зеленко-Ауфбаум, капитан в школе абвера), "Шесть стариков и одна девушка", "Приключения желтого чемоданчика", "Старики-разбойники", "Скворец и Лира", "По семейным обстоятельствам", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные", "Частный детектив, или операция "Кооперация".