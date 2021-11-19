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19.11.2021 17:59
Рубрика: Власть

В МЭР предложили отложить выдачу биометрических паспортов сотрудниками МФЦ

Текст: Олег Капранов
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Минэкономразвития выступило с предложением о продлении срока полномочий сотрудников МВД по оказанию услуг по выдаче биометрических загранпаспортов на территории МФЦ до 1 декабря 2022 года. Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru. Это уже второе продление данного срока. Изначально предполагалось, что сотрудники МВД покинут отделения МФЦ до 1 декабря 2020 года.

Фото: Из личного архива
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30 ноября истекает срок, в течение которого оформление и выдачу биометрических загранпаспортов в многофункциональных центрах могли осуществлять сотрудники МВД. По истечении этого срока работы должны были бы выполняться сотрудниками МФЦ с использованием специализированного оборудования, так называемых программно-технических комплексов "Криптобиокабина" (ПТК КБК).

"В целях обеспечения комфортности и доступности для граждан получения государственной услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов с электронным носителем информации…, предлагается продлить срок предоставления Услуги сотрудниками МВД России на территории МФЦ ‎до 1 декабря 2022 года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, подготовленной Минэкономразвития.

В документе отмечается, что продление даст возможность продолжить предоставление услуги сотрудниками МВД на территории МФЦ в случае необходимости, при этом не исключает возможность оказания услуги сотрудниками МФЦ.

Предполагалось, что сотрудники МВД могли оказывать эти услуги только до 1 декабря 2020 года. Однако год назад Минцифры, Минэкономразвития и МВД предложили отложить этот срок на год из-за пандемии и невозможности обеспечить в срок все МФЦ необходимыми программно-аппаратными комплексами.

Как сообщили "РГ" в "Ростелекоме", в период с 2019 по 2021 годы компания поставила программно-технические комплексы "Криптобиокабины" в многофункциональные центры предоставления государственных услуг в полном объеме в соответствии с заключенными государственными контрактами.

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Эту информацию подтвердили "РГ" и в концерне "Автоматика", входящим в состав Госкорпорации Ростех и являющимся производителем программно-технических комплексов "Криптобиокабина" по контракту с ПАО "Ростелеком". Как отметили в компании, обязательства по изготовлению ПТК КБК в соответствии с контрактом были выполнены Ростехом в полном объеме в 2020 году.

В Минэкономразвития не смогли подготовить комментарий к моменту публикации материала.

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