В Совфеде предупредили о последствиях резолюции конгресса США по выборам в РФ

Если конгресс США примет резолюцию, в которой не будут признаваться выборы президента РФ 2024 года в случае участия в них Владимира Путина, то это приведет к разрыву отношений Москвы и Вашингтона. Такую точку зрения высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

"Я убежден, что этот документ не пройдет. Но если резолюция будет принята, это приведёт к разрыву отношений России с США", - сказал Джабаров РИА Новости.

Он также назвал предложенный документ "циничным и лишенным какого-либо здравого смысла".