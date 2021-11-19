Захарова ответила главному редактору la Repubblica

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с комментарием по поводу письма, полученного от главного редактора итальянской газеты la Repubblica Маурицио Молинари. Он предлагал Захаровой "чаще публиковаться на страницах его издания", сообщила она "Известиям".

"Он должен быть объективным, профессиональным, и наличие у него возможности разместить у себя интервью или статью не должно заменять его профессионализм", - так прокомментировала она послание итальянского редактора.

Полемика между представителем МИД РФ и итальянском изданием началась после публикации на страницах la Repubblica статьи "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу", в которой он обвинил Москву в создании кризисной ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе и обострении ситуации на Украине.

Захарова назвала эту статью "смердящей клеветой" и посоветовала напечатать "одно предложение правды", что Россия является самым надежным поставщиком газа для Европы.