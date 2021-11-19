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19.11.2021 00:27
Рубрика: Власть

Захарова ответила главному редактору la Repubblica

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с комментарием по поводу письма, полученного от главного редактора итальянской газеты la Repubblica Маурицио Молинари. Он предлагал Захаровой "чаще публиковаться на страницах его издания", сообщила она "Известиям".

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"Он должен быть объективным, профессиональным, и наличие у него возможности разместить у себя интервью или статью не должно заменять его профессионализм", - так прокомментировала она послание итальянского редактора.

Полемика между представителем МИД РФ и итальянском изданием началась после публикации на страницах la Repubblica статьи "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу", в которой он обвинил Москву в создании кризисной ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе и обострении ситуации на Украине.

Захарова назвала эту статью "смердящей клеветой" и посоветовала напечатать "одно предложение правды", что Россия является самым надежным поставщиком газа для Европы.

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