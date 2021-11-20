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20 ноября 2021 г.

Указ губернатора Иркутской области от 19 ноября 2021 года № 303-уг "О внесении изменений в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленный указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", следующие изменения:

1) в подпункте 12 пункта 3 слова "иных аналогичных услуг" заменить словами "иные аналогичные услуги";

2) в пункте 12:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Допускается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, чемпионатов и первенств муниципальных образований Иркутской области, в Календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Иркутской области, при условии отсутствия зрителей, с соблюдением всех профилактических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренных санитарным законодательством.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Допускается проведение в г. Иркутске в Ледовом дворце "Байкал" Всероссийского соревнования - Чемпионат России по хоккею с мячом среди мужских команд при условии заполнения объекта спорта зрителями не более 25 % от установленной нормы, а также при условии допуска на мероприятия лиц (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при наличии копии паспорта и сертификата о вакцинации против COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев; наличия у всех сотрудников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, сертификата о вакцинации против COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемого QR-кодом, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев



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