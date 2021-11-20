Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 75-летием

"Незаурядным церковным деятелем и талантливым богословом" назвал президент Беларуси Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в своем поздравлении в связи 75-летием главы Русской православной церкви, передает 20 ноября пресс-служба Александра Лукашенко.

"За долгие годы своего служения Вы обрели высокий авторитет пастыря, незаурядного церковного деятеля и талантливого богослова. Ваши личный пример следования евангельским заповедям, мудрость и опыт способствуют укреплению дружбы между братскими народами Беларуси и России", - говорится в поздравлении белорусского лидера.

Пожелав главе РПЦ доброго здоровья, многих и плодотворных лет жизни, неисчерпаемых духовных сил в его благородном служении, Лукашенко подчеркнул, что под предстоятельством Патриарха Кирилла, "Русская православная церковь вносит весомый вклад в упрочение межрелигиозного и межнационального мира и согласия". Она заботится о нравственном воспитании молодежи в духе христианской морали и уважения к национальному культурному наследию.

Кстати, в интервью телеканалу "Россия-24" юбиляр сегодня назвал Россию лидером свободного мира. Он особо отметил то, что она не только не поддается влиянию разных внешнеполитических сил и блоков, но проводит самостоятельный курс, направленный на укрепление мира и добрососедских связей. Поэтому, считает патриарх Кирилл, Россия, оставаясь одним из лидеров свободного мира, может быть примером для других стран.