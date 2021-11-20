Мишустин поздравил патриарха Кирилла с 75-летием

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием, пожелав ему доброго здоровья, успехов в трудах на благо отечества и граждан.

В поздравительной телеграмме председатель правительства отметил, что многие годы патриарх последовательно и твердо отстаивает непреходящие нравственные ценности православия, с присущей ему мудростью и ответственностью содействует упрочению гражданского мира и согласия, утверждению в обществе идеалов милосердия и взаимоуважения.

"Под Вашим предстоятельством Церковь, как и прежде, является символом тысячелетних основ российской жизни, совместно с государством принимает активное участие в решении важнейших социальных задач. Многое делает для сохранения духовных традиций, развития культуры, истории и русского языка", - говорится в послании.