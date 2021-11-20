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20.11.2021 20:53
Рубрика: Власть

Около 345 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Так, за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 84 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 43,8 тысячи человек.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Свыше 147,7 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования  сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 664 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 648 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Восемь военных лечатся у гражданских медиков. Еще чуть более тысячи человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако четверо военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у пяти инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ, по данным на сегодняшний день, выявлены 56 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 235 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около 1,2 тысячи человек, 357 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там  оказали почти 30 тысячам пациентов, свыше 11 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 344 759 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением генерала армии С.К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени для нужд регионов уже передано более 760 тонн жидкого кислорода", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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