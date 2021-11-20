Потомки непримиримых противников Отечественной войны 1812 года "скрестили шпаги" на рынке русских вин

Они были кадровыми военными. Один служил во французской армии, другой - в русской. В конце 19 века они сошлись в непримиримой схватке. Но она, в отличие от сражений их предков, не была смертельной. Принц Мюрат и князь Багратион-Мухранский сражались за первое место на рынке русских вин.

Оба были выдающимися виноделами и мечтали избавить Россию от "данничества западным соседям".

Принц Ашиль и Саломэ Мюрат (урожденная княжна Дадиани). Конец 1860-х годов.

Интрига

В XVIII и начале XIX века Россия серьезно зависела от европейской виноторговли. Негоцианты поставляли балованной русской аристократии породистые вина по баснословным ценам. Бомонд денег не считал и платил втридорога. А местное виноделие практически не развивалось.

Ситуацию изменил граф Михаил Воронцов. На собственные и государственные средства он разбил виноградники в Крыму и на Кавказе, высадил дорогие породистые лозы, выписал из Франции, Испании, Германии лучших специалистов, открыл винодельческие школы. Дело пошло. Постепенно о русском вине заговорили - и у нас, и в Европе.

Начинания графа воодушевили знать. В 1840-е годы Давид Дадиани, владетельный князь Мингрелии, стал делать превосходные красные вина. Ежегодно 600 бутылок своего лучшего вина, оджалеши, он поставлял в Санкт-Петербург1. В 1868 году его дочь, Саломэ Дадиани, вышла замуж за принца Ашиля Мюрата, офицера и любителя тонких вин. Молодожены счастливо прожили два года во Франции. Но в начале 1870-х в Париже случилась революция. Ашиль и Саломэ спешно перебрались в Мингрелию. Там принц Мюрат увидел местные лозы, узнал древние способы изготовления напитков и решил продолжить дело князя Дадиани.

Он вознамерился создать великое кавказское вино, лучше и тоньше бордо.

Мюрат быстро усовершенствовал оросительную систему, выписал из Франции инженеров, ботаников, виноделов и бочаров. Он дневал и ночевал на своих виноградниках. И уже мечтал, что скоро удивит Россию новым драгоценным напитком.

Участник Восточной войны, генерал-майор Иван Багратион-Мухранский. 1850-е годы.

Но неожиданно до принца дошли слухи, что картлийский князь, Иван Багратион-Мухранский, уже объявил, что создал лучшее на всем Кавказе вино и даже успел отправить образцы в Тифлис и Санкт-Петербург. "Я открыл виноторговлю, - хвастался он в письме брату. - И продается сверх хорошо. Тем я выживаю бордосские и бургундские вина из употребления в нашем крае. Бог поможет, через два года перенесусь в Москву и уже с значительным авторитетом"2.

Мюрат принял вызов Багратиона и стал готовить ответный удар. Так началась дуэль двух знатных виноделов, французского принца и русского генерала.

Князь Иван Багратион-Мухранский.

Вызов Багратиона

"Прекрасно и умно" - такую резолюцию поставил император Николай I на проекте обороны Рионского края, составленном генерал-майором Иваном Багратион-Мухранским. Это было в 1855 году во время Восточной войны. Тогда князь командовал Кавказской резервной гренадерской бригадой - защищал Грузию от полчищ Омера-паши.

Мухрань, имение князя Багратиона-Мухранского. Фотография конца XIX века.

Впрочем, "прекрасно и умно" князь действовал не только на поле брани. После войны, в мирной жизни он, семидесятилетний старик, "прекрасно и умно" работал - развивал сельское хозяйство, разводил скот, разбивал сады, устраивал учебные образцовые фермы. Но главной его страстью было вино. В 1876 году в своем имении Мухрань он основал виноградник и уже через два года произвел первую партию вин. Они заслужили одобрение и у местной знати, и понравились петербургским знатокам.

Продукция винодельни князя Багратиона-Мухранского в имении Мухрань. Конец XIX века.

Теперь князя, на зависть принцу Мюрату, называли первым и знатнейшим виноградарем на всем Кавказе.

Князь владел 400 десятинами виноградников и производил 30 тысяч ведер вина в год3. Он очень любил и пестовал местные автохтонные сорта, считая, что в них сокрыт большой потенциал и они вскоре завоюют Европу. На его виноградниках росли ркацители, саперави, мцване, будешури, донахарули...

Князь высаживал лозы, учитывая особенности почвы, солнечную экспозицию, направление ветров - словом, действовал строго по науке. Он первым среди кавказских виноградарей применил европейский способ хранения и выдержки вин4. Первым ввел европейскую шпалерную рассадку лоз и так успешно, что в Грузии эту систему вплоть до революции называли "иванура" - по имени князя-виноградаря.

Продукция винодельни князя Багратиона-Мухранского в имении Мухрань. Конец XIX века.

Багратион никогда не преклонялся перед Европой. Он понимал, что нужно сохранить местные древние традиции виноделия. Поэтому в своих погребах, устроенных европейскими инженерами и архитекторами, часть вин производилась по французской технологии, а часть - по исконно грузинской, в керамических сосудах-квеври, закопанных по горлышко в землю.

Продукция винодельни князя Багратиона-Мухранского в имении Мухрань. Конец XIX века.

Иван Константинович быстро добился великолепных результатов. Его тихие вина "Дампало", "Саперави", "Мухранское", "Святой Георгий", а также игристое "Святая Нина" оценили высоко. В 1882 году на Всероссийской выставке в Москве Багратион получил высшую награду, Государственный герб, "за лучшую выдержку и дешевизну вина"5. В 1889 году он представил свои вина в Париже на Всемирной выставке. Комиссия пришла в восторг и присудила ему не только золотую медаль, но и почетное звание "Officier de merite agricole" (почетного офицера от сельского хозяйства).

Продукция винодельни князя Багратиона-Мухранского в имении Мухрань. Конец XIX века.

Уже в конце 1880-х напитки князя продавались не только в Тифлисе, но и в Одессе, Харькове, Орле, Баку, Екатеринбурге, Москве, Варшаве и Санкт-Петербурге6. Говорили, что его игристое "Святая Нина", из винограда мцване, в российской столице стали предпочитать французским. Оно было живым, ароматным, хотя и дорогим - около трех рублей за бутылку7. Для сравнения, в начале 1880-х шампанское "Roederer" или "Veuve Clicquot" продавали в столице по 4-4,5 рубля8.

Чем же ответил князю визави-принц?

Саломэ Мюрат потчует солдат вином из собственных погребов. 1900-е годы. Национальная библиотека Грузии.

Ответ Мюрата

Принц Ашиль Мюрат зорко следил за успехами князя Багратиона. Но с ответом не спешил. В семидесятые годы его мингрельские виноградники серьезно пострадали от оидиума, опасного грибка, уничтожившего много лоз. Требовалось время, чтобы их восстановить и вылечить. Несмотря на проложенную железную дорогу, поставлять вина из Мингрелии в другие города было все еще сложно. К тому же искусство виноделия не терпит суеты - Мюрат это знал. Он понимал, что его вина лучше и ярче багратионовских. Но требовалось время: лозам - набраться сил, винам - созреть.

Ашиль с супругой Саломэ владели обширными виноградниками в селах Салхино и Чкадуаши, расположенных неподалеку от их имения Зугдиди. В 1889 году, когда удалось справиться с оидиумом, Ашиль выкорчевал старые лозы, перекопал почву и посадил перспективные местные сорта - цицку, крахуну, шаву, рко, а также саженцы европейских сортов - каберне совиньона, каберне франа, мурведра, португизера. Чтобы избежать новой напасти, филлоксеры, уже проникшей на Кавказ, принц привил лозы на американские корни, устойчивые к этой болезни. Он выписал из Европы новые стальные плуги, устроил шпалеры по типу бургундских, начал строить погреба по французской системе...

Он, как и Багратион-Мухранский, не желал подражать европейцам. Ашиль мечтал создавать ни на что не похожие вина со своим особенным ароматом и характером. Первую партию принц произвел в 1893 году. Специалисты их высоко оценили и признали: "Вина принца своими качествами ясно доказывают, что Мингрелия пригодна для виноделия". Первый шаг был сделан. И Мюрат уже предчувствовал скорую и блестящую победу над Багратионом.

Ведь в его арсенале было главное секретное оружие - оджалеши!

Этикетка вина оджалеши. Конец XIX века.

Никто точно не знал, когда этот виноград появился на Кавказе. Но в начале XIX века европейцы, путешествовавшие по Мингрелии, отмечали необычный местный сорт, именуемый сванури или одиши (оджалеши его назвали в ХХ веке). Он давал превосходные вина - "плотные, насыщенные, приятные на вкус и полезные для желудка"9. Принц верил, что через пять-семь лет Россия и Европа заговорят о новом кавказском чуде, вине оджалеши. И он делал все, чтобы этого достичь...

Но у судьбы, как всегда, были иные планы.

Н. Пиросмани. Сбор винограда.

Развязка

В 1895 году Мюрат скоропостижно скончался. И в том же году умер Багратион-Мухранский. Но поединок продолжался. Теперь их семьи боролись за первенство вин на русском рынке.

Приемником князя Багратиона стал его сын Константин, хотя большого интереса к виноделию он не питал. Саломэ, супруга Мюрата, напротив, вложила в семейное предприятие всю себя. Она упорно сражалась с филлоксерой. Она сражалась с консервативным кавказским обществом, не привыкшим к дамам-виноделицам. Она сражалась с Багратионами и другими конкурентами на российском рынке. Вопреки распространенному мифу, ее оджалеши не получил золотой медали на Всемирных выставках. Но это волшебное вино полюбили русские императоры и его высоко оценили в Европе.

Саломэ Мюрат потчует солдат вином из собственных погребов. 1900-е годы. Национальная библиотека Грузии.

Бескомпромиссный винный поединок двух знатных семейств длился несколько десятилетий. И закончился ничьей. Предприятие Багратиона-Мухранского разорилось в 1900-е годы. Тогда же резко ухудшилось здоровье принцессы Мюрат. Ей пришлось оставить Грузию и переехать с детьми во Францию. В 1913 году она скончалась в Париже.

Саломэ Мюрат с внуком. Начало ХХ века. Национальная библиотека Грузии.

А вскоре грянула революция, уничтожившая винные подвалы Багратионов и Мюратов. Часть виноградников передали "Самтресту", крупнейшему винному производителю советской Грузии. Сегодня на землях, некогда принадлежавших Дадиани и Мюратам, молодые виноделы возрождают сорт оджалеши.

1. Бороздин К. Крепостное состояние в Мингрелии/ Записки Кавказского отдела Императорского русского географического общества, Тифлис, 1866, Кн. 7. С. 13.

2. Багратион М. Записка, прилагаемая к письму к инспектору Кавказских удельных имений. Тифлис, 1899. С. 6.

3. РГИА Ф. 934. Оп. 2. Д. 846. Л. 13.

4. РГИА Ф. 934. Оп. 2. Д. 846. Л. 12.

5. РГИА. Ф. 934. Оп. 2. Д. 846. Л. 13. См. также: Отчет о Всероссийской художественно-промышленной выставке 1882 г. в Москве. Т. 2: Работы экспертных комиссий. СПб., 1883. С. 36.

6. РГИА. Ф. 934. Оп. 2. Д. 846. Л. 13-15.

7. Отчет по Ялтинской выставке садоводства, виноделия и табаководства 1884 года. Ялта, 1885. С. 19.

8. РГИА. Ф. 472. Оп. 43. Д. 25.