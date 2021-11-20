Наталья Сергунина: Почти 10 тысяч москвичей подали заявки на конкурс "Доброволец Москвы - 2021"

В столице завершен прием заявок на ежегодный конкурс "Доброволец Москвы". В этом году на него поступило 858 заявок почти от 10 тысяч волонтеров. Большая часть из них подана в номинации "Я волонтер". Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала на портале mos.ru:

"Конкурс призван поддержать лучшие добровольческие практики города. Волонтерам он дает возможность проявить себя, реализовать свои добрые инициативы, получить позитивные эмоции и опыт. В этом году индивидуальные и коллективные заявки на участие прислали почти 10 тысяч человек".

"Доброволец Москвы - 2021" проводится в несколько этапов. Первый из них - прием заявок и обучение - уже завершен. Сейчас эксперты оценивают конкурсные материалы участников, а затем начнется подготовка к финальным испытаниям. Они пройдут с 1 по 19 декабря. Подведение итогов и награждение победителей состоятся в конце декабря.

"Кураторы и эксперты не только обучают участников, но и дают им полезные советы и делятся знаниями. Для новичков добровольчества конкурс может стать успешной точкой роста, а для уже опытных волонтеров - платформой для развития и обмена опытом", - рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

На конкурсе представлено три направления: "Деятельность", "Проект" и "Команда". "Деятельность" включает в себя номинации "Я волонтер" и "Спасибо". В направлении "Проект" участники презентуют свои инициативы в номинациях "Организатор добрых дел" и "Добрая идея". В составе добровольческой группы конкурсанты принимают участие в номинациях "Добрая команда. Школа", "Добрая команда. Колледж", "Добрая команда. Вуз" и "Добрая команда. Корпоративное объединение".

В этом году самой популярной номинацией стала "Я волонтер". На нее поступило свыше 440 заявок. В топ-3 также вошли номинации "Добрая идея" и "Добрая команда. Школа".

Больше всего участников традиционно в номинациях "Добрая команда. Школа", "Добрая команда. Колледж" и "Добрая команда. Вуз". В них добровольческие объединения организаций столицы представляют свои достижения и опыт за год.

В рамках конкурса волонтеры принимают активное участие в образовательных программах, добровольческих акциях и мероприятиях. Например, конкурсантов ждет онлайн-конференция, на которой они представят свои проекты и получат обратную связь от экспертов, а заодно потренируются выступать на публике.

К некоторым мероприятиям приглашают присоединиться не только конкурсантов, но и всех желающих. Например, горожане могут поддержать акцию "Подарки пожилым" и помочь собрать новогодние подарочные наборы для подопечных домов престарелых, поучаствовать в марафоне по сбору корма для животных из приютов.

Конкурс "Доброволец Москвы" проводится уже в седьмой раз. Узнать больше о его этапах, познакомиться с экспертами и партнерами и увидеть календарь событий также можно на официальном сайте конкурса.