Под Владимиром обрушился надземный переход на трассе М-7

Во Владимирской области перекрыто движение по трассе М-7 "Волга" из-за обрушения надземного перехода.

В региональном УМВД сообщили, что ЧП случилось около 13:40 в городе Лакинске: по предварительной информации, водитель грузового автомобиля не учел габариты перевозимого груза и задел надземный пешеходный переход, в результате чего произошло частичное обрушение конструкции.

- По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, - добавили в ведомстве.

Движение на этом участке дороги полностью остановлено. Владимирское УГИБДД попросило участников дорожного движения выбирать альтернативные пути объезда.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.