Магаданец ответит в суде за добытое и присвоенное золото

Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте золота.

Как сообщается на сайте ведомства, житель Магаданской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 УК РФ (незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере).

По версии следствия, в сезон 2020-2021 годов обвиняемый добыл в Ягоднинском районе промышленное золото. Общая масса драгоценного металла составила 1,7 килограмма, его стоимость - свыше шести миллионов рублей. Добытое мужчина хранил в тайнике.

Дальнейшие планы магаданца пресекли правоохранительные органы. Уголовное дело расследовано следственным отделением Управления ФСБ России по Магаданской области, теперь его направят на рассмотрение в Ягоднинский районный суд.