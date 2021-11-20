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20.11.2021 07:31
Рубрика: Происшествия

Магаданец ответит в суде за добытое и присвоенное золото

Текст: Инесса Доценко

Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте золота.

Магаданец пойдет под суд за незаконную добычу золота и серебра

Как сообщается на сайте ведомства, житель Магаданской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 УК РФ (незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере).

По версии следствия, в сезон 2020-2021 годов обвиняемый добыл в Ягоднинском районе промышленное золото. Общая масса драгоценного металла составила 1,7 килограмма, его стоимость - свыше шести миллионов рублей. Добытое мужчина хранил в тайнике.

Дальнейшие планы магаданца пресекли правоохранительные органы. Уголовное дело расследовано следственным отделением Управления ФСБ России по Магаданской области, теперь его направят на рассмотрение в Ягоднинский районный суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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