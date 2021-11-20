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20.11.2021 09:04
Рубрика: Происшествия

В Приамурье восстановили движение поездов после столкновения на переезде

Текст: Инесса Доценко

Движение поездов на станции Гонжа Магдагачинского района Амурской области полностью восстановлено после столкновения грузовика и локомотива. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

В Приамурье грузовик столкнулся с локомотивом, есть пострадавший

- В связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда дальнего следования № 325 сообщением Хабаровск-Нерюнгри на 4 часа 09 минут, №2 сообщением Москва-Владивосток на 55 минут, - говорится в сообщении.

Напомним, авария случилась 19 ноября около 14.00 по местному времени. Водитель автомобиля "Урал" выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом. Пострадал машинист локомотивной бригады, он был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Помощник машиниста и водитель автомобиля не пострадали.

В результате происшествия были повреждены три опоры контактной сети, нарушен габарит пути. В работах по ликвидации последствий ДТП задействовали восстановительный поезд станции Магдагачи.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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