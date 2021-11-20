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Умер актер Георгий Шахет - пан Марек из "Кабачка "13 стульев"

Новости
    20.11.2021, 12:34
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ Георгий Осипович Шахет. Артист умер на 76-м году жизни в результате тяжелой болезни, характер которой не уточнен. Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации.

Георгий Шахет родился 21 декабря 1945 года. Под влиянием отца, яркого актера МХАТ, выбрал профессию артиста. В 1974-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина. В том же году начал сниматься в кино - Серый в "Стоянка - три часа".

Среди работ - пан Марек в "Кабачке "13 стульев", "Хождение по мукам", "Бегство мистера Мак-Кинли", "Капабланка", "День командира дивизии", "Пять минут страха", "Штрафбат", "Есенин", "Час Волков", "Троцкий", "Королева Марго", "Бешеная", "Хиромант", "Зона", "Диверсант. Конец войны", "Звоните ДиКаприо!".

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