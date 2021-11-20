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20.11.2021 20:44
Рубрика: Общество

В России стартует новый этап Всероссийского "Урока цифры"

Текст: Мария Набиркина
С 22 ноября по 12 декабря в школах по всей России будет проходить новый этап "Урок цифры". Это Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий - возможность получить знания от ведущих технологических компаний: Яндекса, "Лаборатории Касперского", Фирмы "1С" и других. Тема нового урока, которую на этот раз представляет компания VK, - разработка игр. Школьники со всей России смогут узнать, как создаются игры, какие есть жанры и платформы, какие профессии существуют в этой сфере.

Организаторы акции выступают АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минцифры и Минпросвещения, сайт которого сообщает о мероприятии.

Фото: iStock
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Как все будет? Школьники с 1 по 11 класс смогут "примерить" разные профессии из индустрии игр. По сюжету ребята вместе с персонажами проекта попадают в обстановку игры "Домовята". Школьникам предлагается доработать игру изнутри, встав на место ее разработчиков.

Так, младшеклассники попробуют себя в ролях программиста, художника и аниматора. Ученики 5-8 классов превратятся в гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов. А для старшеклассников подготовлены "должности" продюсеров игр. Все школьники узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры. Что еще? Можно будет стать руководителями собственных игровых студий: нанять команду, поставить верные задачи и распределить ресурсы так, чтобы быстрее и эффективнее создать с нуля собственную игру.

Как и в прошлом году, "Урок цифры" пройдет онлайн. Принять участие могут все желающие - с компьютера, планшета или смартфона.

Онлайн-играми увлекаются многие подростки. Но, по мнению гендиректора VK Бориса Добродеева, не все знают, что это хобби можно сделать профессией. А создание игр - это интересно и увлекательно, и найти себя в этой сфере может любой школьник из любого региона страны.

"Информационные технологии играют важную роль в школьном образовании, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Интерес к игровой сфере, участие в киберспортивных соревнованиях может способствовать профессиональному самоопределению ребят, их развитию в этом направлении. Мы рады, что ведущие российские ИТ-компании поддерживают проект "Урок цифры". Благодаря специалистам школьники в понятной форме узнают, как устроена игровая индустрия, какие в ней есть специальности, как можно применить свои знания и навыки, что в будущем поможет им найти своё призвание в этой области".

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