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Вышел трейлер комедии с Павлом Волей "Снегурочка против всех"

Новости
    20.11.2021, 13:19
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Кинокомпания Каропрокат Фото: youtube.com/ Кинокомпания Каропрокат
Фото: youtube.com/ Кинокомпания Каропрокат

Очередной подарок создателей "Полицейского с Рублевки" и "Дракулова" ценителям трэш-юмора за гранью: на YouTube появился трейлер новогодней комедии "Снегурочка против всех".

Фото: kinopoisk.ru
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Как изложил нам синопсис, "главные качества 45-летнего бизнесмена Евгения Васина (Павел "Гламурный поддонок" Воля) - гениальный ум, благодаря которому он разбогател, и отвратительный характер, превращающий жизнь родных и подчиненных бизнесмена в самый настоящий ад". И вот как-то в новогоднюю ночь Васин сбивает на автомобиле Деда Мороза (Виталий Хаев) и вместо того, чтобы оказать помощь, хладнокровно крадет елку и уезжает. Меж тем наказание - неминуемо: Дед Мороз переселяет душу Евгения в тело своей Снегурочки (Надежда Сысоева, Матильда из "Чумы"). И теперь в образе дедушкиной помощницы Васину придется разносить подарки всем тем, кого он обидел, унизил или оскорбил, посмотреть на себя со стороны и проверить, похожа ли его жизнь и жизнь его семьи на ту сказку, которую Евгений себе рисовал.

На экране - специфическое и, как теперь заведено, диковатое зрелище. Поставила его Полина Ануфриева, сочинил и спродюсировал Илья Куликов, сработавшиеся на франшизе про полицейского с Рублевки.

В других ролях: Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Мария Пирогова, Павел Ворожцов, Александра Булычева, Анна Исайкина, Юрий Грубник.

В кино - с 30 декабря.

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