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21.11.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов
На рубль начали давить сразу несколько негативных факторов, США хотят снизить нефтяные котировки, а российский фондовый рынок пока выглядит хуже других площадок из-за геополитической неопределенности. Об этом рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля продолжит консолидироваться в диапазоне 72,5-74,5 к доллару и 82-84 к евро.

США попросили союзников помочь им сбить цены на нефть

Валюты развивающихся стран, включая рубль, находятся под давлением из-за укрепления доллара в мире. Индекс доллара DXY превысил отметку 96 и обновил годовой максимум.

Поддержку доллару оказывают возросший спрос инвесторов на защитные активы из-за ухудшения эпидемической ситуации в Европе и ожидания ужесточения монетарной политики ФРС для сдерживания инфляции. Американский ЦБ с середины ноября начал снижать объем предоставления дешевой долларовой ликвидности на 15 млрд долларов в месяц.

Дополнительное давление на рубль оказывают снижение нефтяных цен, сохранение геополитической напряженности в отношениях между Россией и Западом, продажи на рынке ОФЗ, повышенный объем покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила.

Также в ноябре и декабре возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров для Новогодних праздников и для выплаты по внешнему долгу корпораций.

Поддержку рублю окажут ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России и ноябрьский налоговый период. Цены на сырьевые товары в рублях находятся вблизи своих многолетних максимумов, что увеличивает не только экспортную выручку российских компаний, но и налоговые отчисления. На этой неделе ожидается пик налоговых платежей, когда экспортёры продают валютную выручку и покупают рубли для расчетов с бюджетом.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок находится под давлением потока негативных новостей. Призыв США к ряду стран начать продажи нефти из стратегических резервов уже приводят к снижению котировок. В частности, Китай уже объявил о намерении начать продажу нефти из национальных запасов. На этом фоне оценки Международного энергетического агентства об ожидании профицита нефти на протяжении всего 2022 года выглядят оправданными.

Фото: Александр Юрьев / РИА Новости
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Дополнительным негативным фактором, который может ограничить спрос, является ухудшение эпидемиологической ситуации в ЕС. Доллар продолжает укрепляться на фоне данных об ускорении инфляции в США, что также негативно для стоимости нефти. Среди драйверов роста остаются лишь прогнозы по более холодной зиме, что может усилить спрос на энергоносители.

Таким образом, сохраняются предпосылки для дальнейшего снижения нефтяных котировок. Цена барреля сорта Brent, вероятно, в ближайшие дни перейдет в диапазон 77-80 долларов.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Российский рынок завершил неделю около новых двухмесячных минимумов. В последние дни мы выглядели значительно хуже других площадок, находясь под давлением большой геополитической неопределенности. К этому добавилось резкое снижение нефти.

Если внешний фон в понедельник будет благоприятным, мы можем попытаться развить восстановление. Ближайшими целями отскока могут стать минимумы четверга, которые теперь выступают в качестве технических сопротивлений: 4082 пункта у индекса МосБиржи и 1758 пунктов - у индекса РТС.

Повышенным риском для всех рынков остается ухудшения ситуации с пандемией в некоторых регионах, в том числе там, где уровень вакцинации высокий. Это угрожает перманентностью проблемы коронавируса. В результате увеличивается вероятность очередного кризиса мировой экономики, поскольку центробанки из-за ускорения инфляции вынуждены ужесточать монетарную политику. На этом фоне важную роль в дальнейшей динамике биржевых активов способны сыграть данные по экономике США, выходящие в среду. Особого внимания заслуживает базовый индекс расходов на личное потребление - инфляционный индикатор, используемый ФРС для определения монетарной политики. Если он превысит ожидания, это усилит страхи более раннего старта повышения процентных ставок американским регулятором, ударив по всем рынкам.

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