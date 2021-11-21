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Рубрика: Культура

Наталья Сергунина: Продолжается прием заявок на гранты Москвы создателям студийной анимации

Текст: Любовь Проценко
Только в этом году московские студии анимации при поддержке города приняли участие в двух крупных международных кинорынках - MIPCOM и MIFA. Там они представили свою продукцию потенциальным зарубежным байерам.

"Поддержка со стороны Правительства Москвы - хорошее подспорье для отрасли. Город компенсирует анимационным студиям часть затрат на адаптацию их продукции для зарубежного рынка. Выделяются гранты на производство контента и повышение экономических показателей. Сейчас продолжается прием заявок на выплаты создателям авторской анимации, получившим награды на профильных фестивалях и конкурсах", - рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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Один из получателей гранта в размере 10 миллионов рублей в сфере коммерческой анимации - "Союзмультфильм". Легендарная киностудия сосредоточилась на сериальной продукции, полнометражных фильмах для проката в кинотеатрах и авторских короткометражных проектах. Она также реализует по франшизе проекты "Союзмультпарк" (создан при содействии Правительства Москвы и Министерства культуры Российской Федерации) и "Союзмультклуб".

"Популярная анимационная франшиза представляет собой целую мультвселенную, на основе которой можно создавать самые разные проекты в развлекательной и образовательной сфере. На такой синергии, например, построен наш мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, который объединил на своей площадке актуальные технологии, классическую и современную анимацию, офлайн-активности. Или другой пример - "Союзмультклуб", который работает на базе нашей киностудии на улице Академика Королева. Здесь можно обучиться азам анимации, сценарного мастерства, режиссуры", - отмечает генеральный директор киностудии Борис Машковцев.

Анимационный контент "Союзмультфильма" уже закупили представители более 50 стран, включая компании из Европы, Азии и Латинской Америки.

Правительство Москвы также одобрило грант студии "Аэроплан", которая входит в группу компаний "Рики". Анимационный проект студии "Фиксики" хорошо известен и в России, и далеко за ее пределами.

"Это первый кейс поддержки анимационных студий Москвы, но, надеемся, не последний. Для нас любая поддержка важна, поскольку это открывает новые перспективы. Например, популярные персонажи фиксики стали талисманами Павильона России на Экспо-2020 в Дубае", - рассказал Марк Завадский, управляющий директор группы компаний "Рики".

Грант Правительства Москвы в размере 10 миллионов рублей получила и студия Animaccord - российский производитель анимации по заказу международного проекта "Маша и Медведь". Популярный сериал дублировали на 42 языка, его показывают на разных платформах и телеканалах в 80 странах.

В регионах Культура Кино и ТВ Анимация Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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