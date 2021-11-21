Мишустин выделил ЕАО средства на стабилизацию ситуации в сфере ЖКХ

Еврейской автономной области направлено более 895 миллионов рублей, чтобы регион смог подготовиться к зимнему отопительному сезону. Распоряжение о выделении финансирования подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Средства необходимы, чтобы привести в нормативное состояние объекты коммунальной инфраструктуры, оплатить коммунальные платежи школ и других организаций бюджетной сферы.

"Не должно быть перебоев с теплом, водой и электричеством. Для людей это особенно важно", - ранее подчеркнул Мишустина на заседании правительства при рассмотрении вопроса о готовности муниципалитетов к отопительному сезону.