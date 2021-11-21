В Оренбуржье два человека погибли в столкновении фуры и внедорожника

Фото: Пресс-служба УМВД по Оренбургской области
Два человека погибли в столкновении внедорожника с грузовиком на трассе в Северном районе Оренбуржья.
Как сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области, трагедия произошла на 1223 километре автодороги Москва - Челябинск.
По предварительным данным, водитель автомобиля Great Wall Hover выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой DAF.
В результате ДТП 47-летний водитель внедорожника и его 41-летний пассажир скончались на месте происшествия.
Ведется проверка.