В Оренбуржье два человека погибли в столкновении фуры и внедорожника

Два человека погибли в столкновении внедорожника с грузовиком на трассе в Северном районе Оренбуржья.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области, трагедия произошла на 1223 километре автодороги Москва - Челябинск.

По предварительным данным, водитель автомобиля Great Wall Hover выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой DAF.

В результате ДТП 47-летний водитель внедорожника и его 41-летний пассажир скончались на месте происшествия.

Ведется проверка.