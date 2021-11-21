В Волгограде новобранцы принесли присягу на Мамаевом кургане

Около 100 первых новобранцев осеннего призыва принесли присягу в Волгограде на Мамаевом кургане, сообщили в пресс-служба Южного военного округа.

В присутствии родных и близких бойцы с оружием в руках поклялись достойно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отчество.

Новобранцы были призваны из Краснодара, Ростова-на-Дону, Элисты, Астрахани и Махачкалы. За месяц молодые люди прошли курс общевойсковой подготовки, получили знания по огневой, медицинской, инженерной, физической подготовке, радиационной защите и другим предметам обучения.

Солдаты продолжат службу в подразделениях Гвардейского мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области.