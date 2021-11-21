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21.11.2021 17:41
Рубрика: Происшествия

Шедший в Астрахань теплоход сел на мель

Текст: Роман Мерзляков
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области

На 158-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "Абескун". Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Астраханской области.

С севшего на мель в Приморье судна откачали 95 тонн топлива

Сигнал поступил от Морского спасательно-координационного центра около 16 часов по московскому времени. Известно, что судно следовало от месторождения им. Филановского до Астрахани.

На борту находится экипаж из восьми человек, пострадавших среди них нет. Судовой ход не нарушен, пробоин и утечки нефтепродуктов также нет.

Буксир "Тарпан" вышел на помощь "Абескуну". Операция по снятию с мели запланирована на 19 часов.

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