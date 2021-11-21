Шедший в Астрахань теплоход сел на мель

На 158-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "Абескун". Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Астраханской области.

Сигнал поступил от Морского спасательно-координационного центра около 16 часов по московскому времени. Известно, что судно следовало от месторождения им. Филановского до Астрахани.

На борту находится экипаж из восьми человек, пострадавших среди них нет. Судовой ход не нарушен, пробоин и утечки нефтепродуктов также нет.

Буксир "Тарпан" вышел на помощь "Абескуну". Операция по снятию с мели запланирована на 19 часов.