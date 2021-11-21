"Союз" с новым модулем "Причал" установили на старте Байконура

Ракету-носитель "Союз-2.1б" с транспортным грузовым кораблем-модулем "Прогресс М-УМ" и узловым модулем "Причал" установили на стартовом комплексе площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур. Как сообщили в "Роскосмосе", после сведения колонн обслуживания и стыковки коммуникаций носителя с наземным оборудованием старта специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.

"Причал" станет еще одним новым модулем для российского сегмента МКС. За счет причаливания к нему транспортных систем, в том числе и перспективных, будут наращиваться технические и эксплуатационные возможности российского сегмента. Сам "Причал" будет пристыкован к надирному узлу модуля "Наука".

Узловой модуль "Причал" представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями, обеспечивающими выполнение его задач. Стартовая масса узлового модуля - 4650 кг, диаметр сферического корпуса - 3300 мм.

Какие возможности откроются с пропиской "Причала" на орбите? Стыковки к узловому модулю одновременно до пяти пилотируемых кораблей "Союз МС" и грузовых "Прогресс МС", перестыковки изделий, оснащенных манипулятором-перестыковщиком, обеспечение и контроль совместно со средствами российского сегмента МКС, необходимых условий жизнедеятельности экипажа в гермоотсеке узлового модуля "Причал", предоставление электрических, гидравлических и механических реконфигурируемых интерфейсов и интерфейсов газообмена между пристыкованными к узловому модулю "Причал" изделиями и т.д.

Кроме того, корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.

Запуск планируется на 24 ноября 2021 года в 16:06 по московскому времени.